МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. С 1 апреля в России начнут действовать сразу несколько поправок в законодательство начнут действовать в России в апреле. В соответствии с ними будут проведены индексация пенсий и перерасчет детских пособий, а также изменятся правила оплаты ЖКУ, сообщают "Известия". Вступает в силу закон о создании Банком России системы "АИС Страхование"

Социальная пенсия по старости с 1 апреля повысится на 3,3% — до повысится социальная пенсия по старости — до 7153 рублей. До тех же 7153 рублей увеличится фиксированная ставка у федеральных льготников. При этом родители детей в возрасте от трех до семи лет начиная с апреля смогут подавать заявление на перерасчет детских пособий через "Госуслуги".

Собственники жиля с 1 апреля получат новые квитанции за коммунальные услуги — изменится оплата общедомовых нужд. Также в апреле в России будет принят закон о цифровом рубле. Эксперимент по его использованию проведут 13 крупнейших банков страны.

Вместе с тем в апреле вновь начнет действовать туристический кешбэк. При оплате путевки картой "Мир" до июня 2023 года предусмотрен возврат до 20% от цены тура по стране, но не более 20 тысяч рублей.

Страховые компании с 1 апреля будут обязаны на этапе заключения договора предоставлять будущим клиентам ключевой информационный документ (КИД). Зарегистрированным до 10 января ломбардам нужно будет пройти регистрацию по новым правилам.