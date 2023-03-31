МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Военнослужащих весеннего призыва не будут направлять в зону СВО, заявили в Генштабе Вооруженных сил России. Лукашенко назвал худший исход украинского кризиса

Для решения задач спецоперации хватает контрактников и мобилизованных граждан, отмечается в сообщении.

Согласно указу президента, весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля, на военную службу планируют призвать 147 тысяч человек.