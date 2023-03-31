2023-03-31T12:10:00+03:00
2023-03-31T12:22:49+03:00
2023-03-31T12:10:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230331/840253329.html
Генштаб исключил отправку призывников в зону спецоперации
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Военнослужащих весеннего призыва не будут направлять в зону СВО, заявили в Генштабе Вооруженных сил России. Для решения задач спецоперации хватает контрактников и мобилизованных... ПРАЙМ, 31.03.2023
общество , новости, сво, весенний призыв
https://cdnn.1prime.ru/images/84025/19/840251915.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84025/19/840251915.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84025/19/840251914.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84025/19/840251914.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84025/19/840251902.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84025/19/840251902.jpg
https://1prime.ru/News/20230331/840253246.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Военнослужащих весеннего призыва не будут направлять в зону СВО, заявили в Генштабе Вооруженных сил России.
Для решения задач спецоперации хватает контрактников и мобилизованных граждан, отмечается в сообщении.
Согласно указу президента, весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля, на военную службу планируют призвать 147 тысяч человек.