Советник главы офиса Зеленского Подоляк раскритиковал работу МАГАТЭ
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявив, что ситуация вокруг ЗАЭС за полгода не сдвинулась с мертвой точки, что результатов, на которые рассчитывает украинская сторона, нет.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что будут предложены реалистичные меры для решения проблемы безопасности Запорожской АЭС и сам он смотрит на эту перспективу с оптимизмом.
"Супер, человек (Рафаэль Гросси — ред.) решил все вопросы. МАГАТЭ полгода решает вопрос, контролирует ситуацию… Довело до какого-то логического финала предложение сделать зону демилитаризации, вернуть в юрисдикцию Украины, вернуть туда профессиональный персонал, который занимается безопасностью ЗАЭС. Безусловно, все это сделано. К сожалению, это только голословные утверждения", — приводит слова Подоляка издание "24 канал".
По его словам, все заявленные ранее утверждения не реализованы "в каком-то конкретном логическом плане". То есть приехали, что-то заявили — выполнили свою миссию, уточнил Подоляк. Это подчеркивает, как он выразился, недееспособность таких международных институций.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://1prime.ru/society/20230331/840256498.html