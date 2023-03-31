МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявив, что ситуация вокруг ЗАЭС за полгода не сдвинулась с мертвой точки, что результатов, на которые рассчитывает украинская сторона, нет. СМИ: Берлин давно знал о причастной к взрывам на "Северных потоках" яхте

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что будут предложены реалистичные меры для решения проблемы безопасности Запорожской АЭС и сам он смотрит на эту перспективу с оптимизмом.

"Супер, человек (Рафаэль Гросси — ред.) решил все вопросы. МАГАТЭ полгода решает вопрос, контролирует ситуацию… Довело до какого-то логического финала предложение сделать зону демилитаризации, вернуть в юрисдикцию Украины, вернуть туда профессиональный персонал, который занимается безопасностью ЗАЭС. Безусловно, все это сделано. К сожалению, это только голословные утверждения", — приводит слова Подоляка издание "24 канал".

По его словам, все заявленные ранее утверждения не реализованы "в каком-то конкретном логическом плане". То есть приехали, что-то заявили — выполнили свою миссию, уточнил Подоляк. Это подчеркивает, как он выразился, недееспособность таких международных институций.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.