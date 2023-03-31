МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Отключение возможности удаления учетной записи на портале госуслуг связано с участившимися случаями взлома личных кабинетов, говорится в сообщении Минцифры России. В Минтрансе рассказали об организациях, обслуживающих самолеты

"В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на "Госуслугах", в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале", — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь удалить ученую запись возможно только при посещении МФЦ.

Ранее в пятницу функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн стала недоступной. При попытке удаления профиля в приложении портала всплывает сообщение, что функция недоступна. В веб-версии сервиса данная функция теперь также отсутствует.