Удаление учетной записи на портале госуслуг отключено
Удаление учетной записи на портале госуслуг отключено из-за участившихся взломов
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Отключение возможности удаления учетной записи на портале госуслуг связано с участившимися случаями взлома личных кабинетов, говорится в сообщении Минцифры России.
"В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на "Госуслугах", в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале", — говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь удалить ученую запись возможно только при посещении МФЦ.
Ранее в пятницу функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн стала недоступной. При попытке удаления профиля в приложении портала всплывает сообщение, что функция недоступна. В веб-версии сервиса данная функция теперь также отсутствует.
https://1prime.ru/society/20230331/840258738.html
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