МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Минюст РФ включил в реестр иноагентов певца Максима Покровского*, журналиста Георгия Чентемирова*, политика Сергея Бойко* и три организации, сообщается на сайте ведомства.

"Тридцать первого марта 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Максим Покровский*, Сергей Бойко*, Георгий Чентемиров*, проект "Теплица социальных технологий"**, общественное объединение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие"**, а также объединение "Настоящая Россия"**, — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский* открыто выступал в поддержку недружественной страны — Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан России и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.

Также указывается, что экс-председатель союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров* участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

** Организация, выполняющая функции иноагента.