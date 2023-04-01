МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре может возглавить НАТО, сообщает британский таблоид Sun со ссылкой на дипломатический источник. Финляндия и Швеция не по своей воле "лезут" в НАТО, заявил Лукашенко

Нынешний генсек альянса Йенс Столтенберг находится на своем посту почти девять лет. Последний раз срок его полномочий был продлен в марте прошлого года — до конца сентября 2023 года.

Несмотря на то, что полномочия самой фон дер Ляйен истекают только в следующем году, ряд стран предложили бывшему министру обороны ФРГ возглавить альянс сразу после ухода Столтенберга.

При этом британские источники не исключают, что Лондон, скорее всего, наложит вето на кандидатуру фон дер Ляйен, ссылаясь на ее недостаточный послужной список на посту главы минобороны Германии.

НАТО не проводит официальных выборов генерального секретаря, новый лидер назначается на основе консенсуса 30 стран, входящих в альянс.