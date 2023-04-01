МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Из-за низкой рождаемости США в будущем ожидает "большая расплата", — так американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в своем Twitter публикацию Reuters о том, что резервы основного целевого фонда системы социального обеспечения США будут исчерпаны в 2033 году — на год раньше, чем прогнозировалось. Об этом пишет РИА Новости. Доходы населения США в феврале выросли на 0,3 процента к январю

"Грядет большая расплата из-за низкой рождаемости. Япония — опережающий индикатор", — написал бизнесмен.

Отсылка к Японии была сделана далеко не случайно. В прошлом году в этой стране родились 799,7 тысячи детей. Таким образом, впервые с 1899 года рождаемость в Японии опустилась ниже 800 тысяч. Примечательно, что в 2017 году прогнозировалось, что уровень менее 800 тысяч должен был быть зафиксирован только в 2030 году.