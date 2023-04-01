МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Решение президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии помогло сдержать Запад от полноценной поддержки Украины, написал в статье для CNN американский эксперт Кейр Джайлз. Канцлер ФРГ допустил, что конфликт на Украине может продлиться до 2027 года

По его утверждению, Россия, приняв это решение, "уже "применила" ядерное оружие, сделала это очень успешно, не запуская его в прямом смысле слова".

Путину удалось этим решением помешать США и Евросоюзу "пойти до конца" в вопросе поставок военной техники Киеву, пояснил Джайлз.