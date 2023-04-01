В США констатировали, что России удалось сдержать Запад на Украине
CNN: решение России о размещении ядерного оружия в Белоруссии сдержало Запад на Украине
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Решение президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии помогло сдержать Запад от полноценной поддержки Украины, написал в статье для CNN американский эксперт Кейр Джайлз.
По его утверждению, Россия, приняв это решение, "уже "применила" ядерное оружие, сделала это очень успешно, не запуская его в прямом смысле слова".
Путину удалось этим решением помешать США и Евросоюзу "пойти до конца" в вопросе поставок военной техники Киеву, пояснил Джайлз.
https://1prime.ru/society/20230401/840260488.html
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