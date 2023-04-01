МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Вашингтон своим заявлением о протестах во Франции "публично унизил" президента Эммануэля Макрона, написал в Twitter французский политик, экс-депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом сообщает РИА Новости. Хэштег "МакронМусор" лидирует в трендах во Франции

Несмотря на то, что Макрон "играет роль послушного пуделя для американцев", написал Филиппо, США "его официально и публично унизили, раскритиковав насилие против демонстрантов в нашей стране!"

"Пуделя не хвалят, а ругают! Тем лучше!" — саркастически заключил политик.

Как отмечает информагентство, ранее представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя протесты во Франции, заявил, что Вашингтон поддерживает право на мирные демонстрации везде, в том числе в этой стране.