МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Все парламентарии Госдумы, которые обязаны отчитаться по своим доходам, представили соответствующие документы, сообщил председатель комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба. В России продлят срок направления требований уплаты налоговой задолженности

"Депутаты Государственной Думы ежегодно не позднее 1 апреля обязаны представить в парламентскую комиссию сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также соответствующие сведения в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Все депутаты, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили", — заявил он парламентским журналистам.

Он также напомнил, что нашедшие в поданных ими сведениях неточности и ошибки, вправе до 1 мая представить в Комиссию уточненные сведения.

Ранее спикер ГД Володин сам представил ежегодную декларацию о доходах и имуществе. Общая сумма декларируемого дохода за 2022 год составила 80 миллионов 928 тысяч рублей — в нее входит зарплата и проценты по вкладам.

Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает в новых регионах.

В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.