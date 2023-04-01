2023-04-01T13:07:00+03:00
2023-04-01T13:07:04+03:00
2023-04-01T13:07:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230401/840261971.html
Правительство выделит средства на профессиональное обучение россиян
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https://россиясегодня.рф
. Правительство РФ приняло решение о предоставлении Роструду средств на организацию профобучения и дополнительного образования россиян, говорится на сайте кабмина. "Решение... ПРАЙМ, 01.04.2023
право, общество , новости, россия, правительство, роструд, профобучение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло решение о предоставлении Роструду средств на организацию профобучения и дополнительного образования россиян, говорится на сайте кабмина.
"Решение правительства — принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — сказано в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения планируется в рамках проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография".