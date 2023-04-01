МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло решение о предоставлении Роструду средств на организацию профобучения и дополнительного образования россиян, говорится на сайте кабмина.

Дом правительства РФ.

Правительство выделит средства на развитие городского электротранспорта

"Решение правительства — принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — сказано в сообщении.

Отмечается, что проект распоряжения планируется в рамках проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография".