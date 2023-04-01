МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп собрал более 4 миллионов долларов за сутки после того, как ему предъявили обвинения, сообщила газета USA Today, сославшись на заявление организаторов его президентской кампании. Трамп ответил на обвинения

"Согласно заявлению организаторов его президентской кампании, бывший президент Дональд Трамп собрал более четырех миллионов долларов за 24 часа после того, как стало известно о предъявлении ему обвинений", — сказано в материале издания.

Газета уточнила уточняет, что через несколько часов после того, как стало известно об обвинениях, организаторы президентской кампании Трампа разослали электронные письма его сторонникам с просьбой внести пожертвования для остановки того, что сам Трамп называл "охотой на ведьм".

Ранее стало известно, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что прокуратура Манхэттена обвиняет Трампа по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официальное оглашение обвинений состоится только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс — ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Ранее он отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

Ожидается, что Трамп прибудет в суд 4 апреля. Как сообщил ранее адвокат политика Джо Такопина, во время своей явки бывший президент США намерен заявить о своей невиновности.

Ранее Трамп уже призывал "74 миллиона" своих сторонников подписать петицию против его возможного ареста, подписавшихся просили внести пожертвования с предполагаемой суммой от 24 до 3,3 тысячи долларов на его предвыборную кампанию.