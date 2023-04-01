СТАМБУЛ, 1 апр — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил ратификацию парламентом заявки Финляндии на вступление в НАТО. Соответствующий указ турецкого лидера опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete. Урсуле Фон дер Ляйен предложили возглавить НАТО, сообщила британская Sun

"Решено считать целесообразным утверждение протокола от 5 июля 2022 года о присоединении Финляндии к Североатлантическому договору", — сказано в документе.

В ночь на 31 марта была окончена ратификация всеми членами НАТО заявки Финляндии на вступление в альянс. Ожидается, что в ближайшие дни Финляндия станет полноправным членом НАТО.

Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года направили генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30, Венгрия и Турция решили рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.