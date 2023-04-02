МИНСК, 2 апр — ПРАЙМ. Реализация союзных договоренностей будет позволит повысить качество жизни россиян и белорусов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лукашенко призвал избавляться от чужих болтов и гаек

Белорусский лидер и президент России Владимир Путин обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран.

"Уверен, что полноценная реализация достигнутых договоренностей откроет новые перспективы союзного строительства, придаст импульс поступательному развитию экономик, будет способствовать повышению качества жизни граждан наших стран", — процитировала поздравления пресс-служба президента Белоруссии, который также отметил, что в условиях беспрецедентных внешних вызовов и угроз белорусско-российские отношения достойно прошли проверку на прочность, став примером истинного партнерства, основанного на принципах взаимного доверия, уважения и суверенного равенства.

Кроме того, Лукашенко направил поздравления с Днем единения председателю правительства России Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

В качестве председателя Высшего государственного совета Союзного государства Лукашенко поздравил граждан обеих стран с Днем единения народов Белоруссии и России. Лукашенко рассказал, кто может остановить "бойню" на Украине

"Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям", — отметил президент Белоруссии.

Лукашенко констатировал, что широкий охват сфер и глубина взаимодействия по праву позволили называть Союзное государство локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Белоруссия и РФ совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолетостроения, ведут уникальные высокотехнологичные разработки.

"Но самое главное наше достижение — это обеспечение равенства прав граждан, социальных гарантий, выплаты пенсий, возможностей трудоустройства и поступления в вузы", — подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко выразил уверенность, что стремление белорусов и россиян к единению будет служить прочным фундаментом для дальнейшего расширения многопланового и взаимовыгодного сотрудничества, строительства сильного, авторитетного и процветающего Союзного государства.