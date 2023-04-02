МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Ответственные за происходящее вокруг Киево-Печерской лавры — Владимир Зеленский и его команда — пойдут под суд, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев раскрыл истинные намерения "миротворцев" на Украине

"Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за все содеянное", — написал он в своем Telegram-канале, а также процитировал Новый завет:

"И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою".

Продолжение конфликта вокруг Киево-Печерской лавры началось после уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.