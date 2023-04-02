Медведев: ответственные за ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры предстанут перед судом
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Ответственные за происходящее вокруг Киево-Печерской лавры — Владимир Зеленский и его команда — пойдут под суд, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за все содеянное", — написал он в своем Telegram-канале, а также процитировал Новый завет:
"И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою".
Продолжение конфликта вокруг Киево-Печерской лавры началось после уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://1prime.ru/society/20230402/840263969.html