ТОКИО, 2 апр — ПРАЙМ. Ушел из жизни японский композитор, продюсер, лауреат премии "Оскар" и автор саундтреков к фильмам "Последний император" и "Под покровом небес" Рюити Сакамото, сообщило агентство Kyodo. Умер актер Николай Дупак

По данным Kyodo Сакамото умер 28 марта на 72 году жизни, причина смерти пока не названа.

Композитор родился 17 января 1952 года в Токио. Проходил обучение в Токийском национальном университете музыки и изящных искусств. В 2014 году стало известно, что у композитора был диагностирован рак ротоглотки. В январе 2021 года Сакамото также диагностировали рак прямой кишки. В октябре и декабре 2021 года он перенес операции по удалению метастаз из обоих легких.

Музыкант получил всемирную известность, когда написал музыку к фильмам Бернардо Бертолуччи "Последний император", "Под покровом небес" и "Маленький Будда". В начале 1980-х годов Сакамото также написал музыку к фильму Нагисы Осимы "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс", которая была удостоена премии BAFTA. Кроме этого, Сакамото написал музыкальную композицию для церемонии открытия Летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне.

В 1978 году вместе с музыкантами Харуоми Хосоно и покойным Юкихиро Такахаси Сакамото создал группу Yellow Magic Orchestra (YMO), игравшую электронную музыку.

Сакамото является лауреатом премии "Оскар", двукратным лауреатом премии "Золотой глобус" и лауреатом премии "Грэмми". В 2009 году он был удостоен Ордена искусств и литературы от министерства культуры Франции за вклад в мировую музыку.