Kyodo: японский композитор Рюити Сакамото скончался в возрасте 71 года
ТОКИО, 2 апр — ПРАЙМ. Ушел из жизни японский композитор, продюсер, лауреат премии "Оскар" и автор саундтреков к фильмам "Последний император" и "Под покровом небес" Рюити Сакамото, сообщило агентство Kyodo.
По данным Kyodo Сакамото умер 28 марта на 72 году жизни, причина смерти пока не названа.
Композитор родился 17 января 1952 года в Токио. Проходил обучение в Токийском национальном университете музыки и изящных искусств. В 2014 году стало известно, что у композитора был диагностирован рак ротоглотки. В январе 2021 года Сакамото также диагностировали рак прямой кишки. В октябре и декабре 2021 года он перенес операции по удалению метастаз из обоих легких.
Музыкант получил всемирную известность, когда написал музыку к фильмам Бернардо Бертолуччи "Последний император", "Под покровом небес" и "Маленький Будда". В начале 1980-х годов Сакамото также написал музыку к фильму Нагисы Осимы "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс", которая была удостоена премии BAFTA. Кроме этого, Сакамото написал музыкальную композицию для церемонии открытия Летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне.
В 1978 году вместе с музыкантами Харуоми Хосоно и покойным Юкихиро Такахаси Сакамото создал группу Yellow Magic Orchestra (YMO), игравшую электронную музыку.
Сакамото является лауреатом премии "Оскар", двукратным лауреатом премии "Золотой глобус" и лауреатом премии "Грэмми". В 2009 году он был удостоен Ордена искусств и литературы от министерства культуры Франции за вклад в мировую музыку.
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