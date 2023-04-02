При взрыве в кафе в Петербурге погиб блогер Владлен Татарский
Известный блогер Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге
Читать 1prime.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — ПРАЙМ. В МВД РФ подтвердили, что в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский.
"В 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники", — говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.
Уточняется, что руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выехали на место происшествия. Также работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
https://1prime.ru/society/20230402/840265724.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.