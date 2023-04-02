С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — ПРАЙМ. В МВД РФ подтвердили, что в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский.

"В 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники", — говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.

Уточняется, что руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выехали на место происшествия. Также работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.