МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил организовать условия для увеличения производства протезов в стране, а также поддержать малых предприятия, работающие в данной сфере. Данное поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин подписал указ о создании государственного фонда "Защитники Отечества"

"Правительству Российской Федерации… разработать и реализовать комплекс мер, направленных на создание условий для расширения производства протезов в Российской Федерации и поддержку малых предприятий в этой сфере, в том числе на обеспечение производства широкого спектра комплектующих изделий к протезам, их электронных компонентов, включая микродвигатели и микрочипы. Доклад — до 1 июля 2023 года", — сказано в документ.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева.