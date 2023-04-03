МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Дарья Трепова задержана по подозрению в причастности к осуществлению взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале. МВД устранит размытые формулировки в законах об экономических преступлениях

"По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова", — сказано в сообщении.

В Санкт-Петербурге 2 апреля, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава РФ, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщил, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка — подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общественно опасным способом. МВД объявило в розыск родившуюся в Петербурге 26-летнюю Дарью Трепову, которую СМИ называют подозреваемой в убийстве.