МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Член Либертарианской партии России (ЛПР) Дмитрий Рылов заявил, что не имеет никакого отношения к произошедшему в кафе в Санкт-Петербурге взрыву, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, сказано в заявлении ЛПР. НАК рассказал об украинском следе в убийстве Владлена Татарского

"Дарья никогда не была членом нашей партии. По нашим данным, она также никогда не была сторонницей Либертарианской партии. Член ЛПР Дмитрий Рылов уже длительное время находится за границей и, по его словам, не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи и не был осведомлён о них", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ЛПР "осуждает агрессивное насилие по отношению к гражданским лицам".

В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек — военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка — подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общественно опасным способом.

В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Санкт-Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.