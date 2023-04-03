МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов в беседе с финансовым блогером Ксенией Падериной отметил, что хранителем семейного бюджета во многих семьях является прекрасная половина. Силуанов заверил, что ситуация с балансом бюджета России нормализуется

"Кто является хранителем очага, как говорят, — тот хранит и деньги. У меня не так часто получается по магазинам походить, хотя я это дело люблю. Поэтому кто хозяйство ведет, тот обычно и тратит. Как и во всех других семьях. Я думаю, что в большинстве семей наша лучшая половина занимается и самым дорогим, что заработали в этой жизни", — ответил он на вопрос о том, кто ведет семейный бюджет в семье министра.

Также министр, комментируя вопрос о том, копил ли он в детстве, ответил: "Вы знаете, у моих друзей была (копилка — ред.), но у меня не получалось копить в детстве. Не было особо доходов". При этом Силуанов пояснил, что для того, чтобы на что-то накопить, важно желание. "Если есть цель что-то приобрести дорогостоящее — и сразу на это денег не хватает", — добавил он.

Силуанов также рассказал о том, как копил во взрослом возрасте. "Министерство финансов Российской Федерации, куда я ходил (работать — ред.), располагалось на Неглинке, где сейчас налоговая служба. Выходя из метро, я проходил по Кузнецкому мосту, а там было отделение Сбербанка. Заходил утром, я помню. С каждой получки — 130 рублей тогда зарплата была — десятку клал в Сберегательную кассу. Неохота было, конечно, но с другой стороны — знаете, когда есть запас, — он все-таки душу греет. Дает такую уверенность, что, если вдруг что, — запас-то есть", — сказал он.

"Поэтому надо просто иметь такой запас на разные случае жизни. Мне кажется, что это будет такой подушкой безопасности", — добавил министр.