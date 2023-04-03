2023-04-03T14:37:13+03:00
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Финляндия вступит в НАТО 4 апреля
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Финляндия вступит в НАТО во вторник 4 апреля, флаг страны будет поднят в штаб-квартире альянса в Брюсселе, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Это будет историческая неделя... ПРАЙМ, 03.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр — ПРАЙМ. Финляндия вступит в НАТО во вторник 4 апреля, флаг страны будет поднят в штаб-квартире альянса в Брюсселе, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Это будет историческая неделя. Завтра мы поднимем в штаб-квартире в Брюсселе флаг Финляндии и она станет членом альянса", — сообщил он.
В Брюсселе 4-5 апреля пройдет заседание глав МИД стран НАТО.