БРЮССЕЛЬ, 3 апр — ПРАЙМ. Финляндия вступит в НАТО во вторник 4 апреля, флаг страны будет поднят в штаб-квартире альянса в Брюсселе, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Новак назвал дополнительное сокращение добычи ОПЕК+ важной мерой

"Это будет историческая неделя. Завтра мы поднимем в штаб-квартире в Брюсселе флаг Финляндии и она станет членом альянса", — сообщил он.

В Брюсселе 4-5 апреля пройдет заседание глав МИД стран НАТО.