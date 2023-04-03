МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что сенаторам не озвучивали возможное ужесточение правил выезда за границу, командировки сохраняются, а в личные отпуска законодатели пойдут только в конце июля. Финляндия вступит в НАТО 4 апреля

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что российские службы безопасности якобы конфискуют паспорта у высокопоставленных чиновников и руководителей госкомпаний, чтобы предотвратить их поездки за границу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что для некоторых лиц, работающих в чувствительных сферах, были ужесточены правила выезда из России за границу.

"Сказать, что (есть) какие-то ограничения — я не могу. В частном порядке (поездки за рубеж) — это может быть в конце июля или начале августа. А пока никаких ограничений нам официально не озвучивал и нам (никто) не запрещал", — сказал Тимченко.

Он отметил, что законодатели официально отдыхают во время летних и новогодних каникул. Для того, чтобы выехать в частном порядке за рубеж во время осенней или весенней сессии, сенатор должен будет написать заявление на отпуск и для этого должны быть основания, добавил глава комитета СФ.

"Условно говоря, — по состоянию здоровья, если необходимо. Пока, слава Богу, сенаторы все проходят диспансеризацию, все живы-здоровы", — отметил он.

Законодатель также подчеркнул, что парламентарии, как и прежде, совершают зарубежные командировки. Так, ранее Тимченко находился в Туркмении, где делегация Совфеда присутствовала в качестве наблюдателей за ходом парламентских выборов.