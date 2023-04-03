МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело об убийстве в петербургском кафе военкора Владлена Татарского на более тяжкую статью — о теракте, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Суд снял арест с части российских активов Volkswagen

"Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий, уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — сказали в ведомстве.