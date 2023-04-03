МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Совет Госдумы принял решение приостановить уплату взносов в ПА ОБСЕ за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Силуанов рассказал о решении проблемы с замороженными активами россиян

"Сегодня на Совете рассмотрен вопрос об уплате Россией взносов в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству. Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году", — процитировала слова Володина пресс-служба Госдумы.

Володин отметил, что Россия сталкивается с попытками воспрепятствовать работе своей делегации в ПА ОБСЕ.

"Мы не должны платить за то, в чем не участвовали. Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос", — подчеркнул председатель Госдумы.