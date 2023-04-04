МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Минстрой разработал законопроект об изменении расчета платы за отопление, что даст возможность снизить резкие колебания в тарифах, пишут "Известия". Россиянам раскрыли, можно ли выгодно взять отпуск в майские праздники

На сегодняшний день отопление в Москве, как и в большинстве регионов, рассчитывают равномерно на 12 месяцев по показателю потребления за предыдущий год. То есть, если зима выдалась теплой, все равно приходится платить по стоимости гораздо более холодного предыдущего сезона, причем колебания могут доходить до 25-50 процентов.

"Теперь у коммунальщиков будет возможность выбрать наиболее подходящие периоды для расчета", — подчеркивают "Известия".

Даже в том случае, если в домах есть общие счетчики тепла, плата все равно будет зависеть от прошлогоднего потребления тепла. Сравнение оплаты и непосредственно израсходованной энергии происходит обычно в январе, и если оказывается, что нынешняя зима была суровее предыдущей, то россияне вынуждены доплачивать, а если нет — то коммунальщики должны вернуть деньги, объясняется в материале.

По мнению члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, хотя этот законопроект пока разработан только для Москвы, нововведение должно распространятся на все регионы в зависимости от их погодных условий.

В настоящий момент законопроект на заседании правительства не рассматривался, заключили "Известия".