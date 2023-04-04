МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Реальная зарплата в целом по стране в 2023 году вырастет примерно на 3-5%, а реальные располагаемые доходы населения — на 2-3%, заявил президент России Владимир Путин в процессе общения с рабочими завода "Тулажелдормаш". Путин назвал задачу номер один для российских властей

Ранее он сообщил, что в конце 2022 года немного начала расти реальная зарплата, но в текущем году ожидаются изменения в лучшую сторону.

"Мы думаем, что реальная заработная плата в целом по стране должна вырасти где-то на 3-5%, а реальные располагаемые доходы населения — где-то на 2-3%", — сказал он.

По словам Путина, минимальный уровень безработицы — один из факторов, который должен толкать повышение уровня заработной платы.

"Это (минимальный уровень безработицы — ред.) тоже один из факторов, который должен толкать вверх повышение уровня заработной платы. Потому что в экономике идёт конкуренция за квалифицированные кадры. То есть идет борьба не за получение рабочего места, а за работника. И это тоже фактор, который неизбежно будет подталкивать рост заработной платы", — сказал он и напомнил, что сейчас в России исторически минимальный уровень безработицы — 3,6%.

"Уровень заработной платы он всё-таки не должен превышать уровень производительности труда. Хорошо квалифицированные кадры — это залог высокой производительности труда. Поэтому очень важный, можно сказать, ключевой вопрос", — подчеркнул глава государства.