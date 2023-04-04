МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. В ближайшие полтора года не ожидается изменений платежей по ЖКХ, заявил в процессе общения с рабочими "Тулажелдормаш" президент России Владимир Путин. Путин назвал задачу номер один для российских властей

"В полтора года ближайшие никаких серьёзных изменений здесь (в платежах по ЖКХ — ред.) не должно происходить", — сказал он и добавил, что с 1 января 2024 года власти передвинули следующую индексацию платежей на 1 июля 2024 года.