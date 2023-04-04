ТУЛА, 4 апр — ПРАЙМ. Решение вопроса о повышении благосостояния граждан страны является главным приоритетом для властей, заявил президент России Владимир Путин, в ходе общения с рабочими завода "Тулажелдормаш". Реальная зарплата в России вырастет на три — пять процентов, заявил Путин

Один из работников спросил Путина о том, что делают для увеличению доходов людей в связи с повышением цен.

"Ну да, цены растут, а зарплаты — не очень, понятно. Вопрос-то самый ключевой, на самом деле, для всей страны, для любого рабочего человека это самый ключевой вопрос — уровень благосостояния, уровень дохода. И решение этой задачи является ключевым для государства. Абсолютно задача номер один, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными", — сказал Путин.