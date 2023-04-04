Путин назвал задачу номер один для российских властей
Путин: решение вопроса о повышении благосостояния россиян является для власти приоритетом
Читать 1prime.ru в
ТУЛА, 4 апр — ПРАЙМ. Решение вопроса о повышении благосостояния граждан страны является главным приоритетом для властей, заявил президент России Владимир Путин, в ходе общения с рабочими завода "Тулажелдормаш".
Один из работников спросил Путина о том, что делают для увеличению доходов людей в связи с повышением цен.
"Ну да, цены растут, а зарплаты — не очень, понятно. Вопрос-то самый ключевой, на самом деле, для всей страны, для любого рабочего человека это самый ключевой вопрос — уровень благосостояния, уровень дохода. И решение этой задачи является ключевым для государства. Абсолютно задача номер один, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными", — сказал Путин.
https://1prime.ru/society/20230404/840278703.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.