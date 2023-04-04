МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. "Википедия" содержит много ошибок и искажений, но сначала необходимо создать ее аналог, а затем говорить о ее закрытии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин заявил, что санкции — это надолго

"Вы знаете, что в различных форматах, на разных форумах и на разных уровнях неоднократно высказывалась точка зрения о том, что нам необходимо создавать аналог "Википедии", причем который содержал бы действительно проверенную и точную информацию, объективную информацию, потому что мы знаем, что в "Википедии" очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок, исторических, фактологических, поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно", — сказал он, отвечая на вопрос, следует ли создать аналог "Википедии".

Песков отметил отметил, что говорить о блокировке "Википедии" еще рано, сначала нужно создать этот аналог.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что "Википедия" содержит много исторических и политических искажений, нужно создать ее альтернативу и закрыть ее.