Песков: прежде чем заблокировать "Википедию", нужно создать ее аналог
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. "Википедия" содержит много ошибок и искажений, но сначала необходимо создать ее аналог, а затем говорить о ее закрытии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что в различных форматах, на разных форумах и на разных уровнях неоднократно высказывалась точка зрения о том, что нам необходимо создавать аналог "Википедии", причем который содержал бы действительно проверенную и точную информацию, объективную информацию, потому что мы знаем, что в "Википедии" очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок, исторических, фактологических, поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно", — сказал он, отвечая на вопрос, следует ли создать аналог "Википедии".
Песков отметил отметил, что говорить о блокировке "Википедии" еще рано, сначала нужно создать этот аналог.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что "Википедия" содержит много исторических и политических искажений, нужно создать ее альтернативу и закрыть ее.
https://1prime.ru/society/20230404/840279764.html