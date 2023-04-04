МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству заняться контролем качества организации конкурсов профессионального мастерства в стране после приостановки участие РФ в международных событиях WorldSkills из-за санкций. Путин рассказал, как внедрять опережающее развитие промышленности

В ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития промышленности страны в условиях санкций глава "Росатома" Алексей Лихачев выразил озабоченность тем, что приостановка участия может "снизить планку" в проведении чемпионата высокотехнологичных профессий "Хайтек".

"Если можно было бы, в протокол сегодняшнего решения отдельным образом записать тему, связанную как с соревнованиями, профессиональными конкурсами и движениями "Лучший по профессии" вообще, так и с проведением российского чемпионата в открытом формате с нашими дружественными странами профессионального мастерства именно для производств, для индустриальных предприятий. Это дало бы дополнительные силы, чтобы провести российский чемпионат во втором полугодии еще лучше, чем это было во времена членства", — сказал Лихачев.

Путин поддержал инициативу и добавил, что даст соответствующие поручения администрации президента и правительству.

"Полностью поддерживаю то, что было сказано, Алексей Евгеньевич. Действительно, эти наши внутренние чемпионаты и такие же мероприятия, которые мы будем проводить с теми странами, которые настроены с нами развивать отношения и сегодня, и в будущем, нужно делать так, как мы это умеем делать, делать это как настоящий праздник рабочих профессий, повышая их статус, повышая заинтересованность молодых людей приобретать эти навыки. Я полностью с этим согласен и прошу правительство и администрацию президента обратить на это внимание, давайте отметим это в проекте перечня поручений", — сказал он.