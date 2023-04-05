Обозреватель American Thinker Джундеф: США осталось существовать еще "каких-то три года"
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Американская правящая элита довела Соединенные Штаты до плачевного состояния, поставив под угрозу ее существование, написал обозреватель American Thinker Брайан Джундеф.
По его мнению, "США постепенно превратились в "адскую дыру", подобную "Голодным играм", где американский истеблишмент решает, что можно и что нельзя, исходя из собственной прихоти, при этом разоряя экономику, разрушая мечты граждан и уничтожая каждого, кто встанет на их пути".
Джундеф признался, что ему очень обидно за детей и внуков. Он уверен, что, к большому сожалению, возможности у будущих поколений американцев будут намного скромнее, чем у родителей, а жизнь — гораздо менее благополучной.
"Говорят, империи существуют не более 250 лет, а 250-летний юбилей Америки отмечается всего через каких-то три года", — напомнил автор.
Журналист добавил, что амриканские власти не только не пытаются приостановить упадок США, а, наоборот, "давят газ в пол".
Это особенно явно показало себя в ситуации с делом экс-президента Дональда Трампа, когда демократы приняли решение устранить своего политического оппонента, "вооружившись" судебной системой, заключил Джундеф.
Ранее бывший Трамп после предъявления ему официальных обвинений заявил, что страна "катится в ад".
https://1prime.ru/society/20230405/840288878.html