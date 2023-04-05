МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Американская правящая элита довела Соединенные Штаты до плачевного состояния, поставив под угрозу ее существование, написал обозреватель American Thinker Брайан Джундеф. Раскрыто, почему подорвать господство доллара на деле не так просто

По его мнению, "США постепенно превратились в "адскую дыру", подобную "Голодным играм", где американский истеблишмент решает, что можно и что нельзя, исходя из собственной прихоти, при этом разоряя экономику, разрушая мечты граждан и уничтожая каждого, кто встанет на их пути".

Джундеф признался, что ему очень обидно за детей и внуков. Он уверен, что, к большому сожалению, возможности у будущих поколений американцев будут намного скромнее, чем у родителей, а жизнь — гораздо менее благополучной.

"Говорят, империи существуют не более 250 лет, а 250-летний юбилей Америки отмечается всего через каких-то три года", — напомнил автор.

Журналист добавил, что амриканские власти не только не пытаются приостановить упадок США, а, наоборот, "давят газ в пол".

Это особенно явно показало себя в ситуации с делом экс-президента Дональда Трампа, когда демократы приняли решение устранить своего политического оппонента, "вооружившись" судебной системой, заключил Джундеф.

Ранее бывший Трамп после предъявления ему официальных обвинений заявил, что страна "катится в ад".