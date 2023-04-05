В Госдуме оценили перспективы законопроекта о длинных майских выходных
Депутат Нилов считает, что проект о длинных выходных с 1 по 9 мая не имеет перспектив
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по социальной политике рассмотрит проект о длинных майских выходных, но серьезных перспектив у этой инициативы нет, считает глава комитета Ярослав Нилов.
"Считаю, что у него (проекта — ред.) на данный момент серьезных перспектив нет", — сказал он агентству РИА Новости.
Депутат напомнил, что такое предложение не стало первым, подобные идеи выдвигались и ранее, это "старая дискуссия".
Ранее представители фракции "Новые люди" внесли в нижнюю палату парламента проект закона, согласно которому новогодние праздники в России будут сокращены на 4 дня, а вместо этого россияне смогут отдохнуть непрерывно с 1 по 9 мая.
https://1prime.ru/society/20230405/840290960.html
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