МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по социальной политике рассмотрит проект о длинных майских выходных, но серьезных перспектив у этой инициативы нет, считает глава комитета Ярослав Нилов. Названы несколько "лишних" выходных, которые можно просить на работе

"Считаю, что у него (проекта — ред.) на данный момент серьезных перспектив нет", — сказал он агентству РИА Новости.

Депутат напомнил, что такое предложение не стало первым, подобные идеи выдвигались и ранее, это "старая дискуссия".

Ранее представители фракции "Новые люди" внесли в нижнюю палату парламента проект закона, согласно которому новогодние праздники в России будут сокращены на 4 дня, а вместо этого россияне смогут отдохнуть непрерывно с 1 по 9 мая.