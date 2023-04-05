НОВОСИБИРСК, 5 апр — ПРАЙМ. Житель Новосибирской области, поддавшись на уловки телефонных мошенников, перечислил им 43 миллиона рублей, рассказал начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью областной прокуратуры Виталий Чернов. Москвич устроил в банке стрельбу по "просьбе" мошенников

Выступая на пресс-конференции в среду, он заявил, что количество преступлений с использованием информационных технологий в Новосибирской области и соседних с ней регионах увеличивается. В 2022 году в области было зафиксировано 9,5 тысячи таких преступлений, при этом за январь-март текущего года — уже 3251, включая 636 кражи и 1805 мошенничеств.

"Яркий пример масштабов проблемы. Так уж совпало, что за прошедшие сутки на территории Новосибирской области зарегистрировано 23 преступления. Бывало и больше, но удивляет не их количество, а сумма причиненного ущерба. Похищено у граждан разными способами 57 миллионов рублей только за одни сутки. Причем один гражданин, поддавшись уговорам преступника, перечислил со своих счетов 43 миллиона рублей", — сказал Чернов.

В этом случае потерпевшему позвонили через Telegram. Мошенник, представившись работником Банка России, заявил о подозрительных транзакциях, в результате которых деньги якобы могли быть переведены на счета неких экстремистских организаций.

Тем не менее, заместитель начальника сибирского главка Банка России Павел Вернер сообщил, что в целом количество подобных преступлений по России снизилось, однако ущерб от них возрос.

"Обманывать стали реже, но на большие суммы. Средняя сумма хищения составляет 15 тысяч рублей. Это объясняется тем, что основная активность мошенников сейчас направлена на дистанционные инструменты банковского обслуживания", — констатировал он, добавив, что чаще всего пострадавшие сами переводят мошенникам деньги.