Зампредседателя ФНПР Шершуков призвал увеличить майские праздники, но не в ущерб новогодним
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Увеличение майских праздников необходимо, но не за счет сокращения январских или каких-либо других, подобные предложения представители властей, работодателей и работников должны обсуждать совместно, заявил заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков.
"Увеличивать майские праздники нужно, но не за счет сокращения январских — люди к ним привыкли уже", — прокомментировал инициативу Шершуков.
По его словам, нужно ввести дополнительные выходные между 1 и 9 мая, не сокращая при этом никакие другие.
"Подобные предложения должны обсуждаться на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, соответственно — между представителями государства, работодателей и работников, то есть профсоюзами", — добавил зампредседателя ФНПР.
Ранее депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли в палату законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предложив сократить новогоднюю праздничную неделю на 4 дня.
https://1prime.ru/society/20230405/840291229.html
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