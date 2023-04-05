МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Увеличение майских праздников необходимо, но не за счет сокращения январских или каких-либо других, подобные предложения представители властей, работодателей и работников должны обсуждать совместно, заявил заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков. В Госдуме оценили перспективы законопроекта о длинных майских выходных

"Увеличивать майские праздники нужно, но не за счет сокращения январских — люди к ним привыкли уже", — прокомментировал инициативу Шершуков.

По его словам, нужно ввести дополнительные выходные между 1 и 9 мая, не сокращая при этом никакие другие.

"Подобные предложения должны обсуждаться на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, соответственно — между представителями государства, работодателей и работников, то есть профсоюзами", — добавил зампредседателя ФНПР.

Ранее депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли в палату законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предложив сократить новогоднюю праздничную неделю на 4 дня.