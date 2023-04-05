МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Суд запретил кошке свободно передвигаться по квартире в Омске из-за спора между соседями, сообщили в региональном управлении ФССП. Назван способ вернуть деньги за покупку жилья вскладчину

Согласно материалам, конфликт случился между между одним из собственников двухкомнатной квартиры и его соседкой – хозяйкой животного. Пожилого мужчину не устраивало, что кошка свободно разгуливает по всем помещениям, в том числе по его комнате. Он потребовал ограничить права пользования своей собственностью.

В суде соседи смогли договориться и заключить мировое соглашение. Они установили правила пользования квартирой, согласно которым за каждым из проживающих закрепляется отдельная комната.

Женщина пообещала убрать одну из полок в ванной комнате и кухонный стол, а также ограничить передвижение своей кошки по квартире.

Мужчина со своей стороны разрешил женщине оставить холодильник и кухонные шкафы, которые изначально хотел убрать из помещения. Для исполнения требований суда он обратился к приставам.