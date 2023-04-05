МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Сервис объявлений, позволяющий физическим лицам продавать или отдавать товар бесплатно, который Ozon запустил в августе прошлого года, прекращает свою работу, следует из сообщения компании. Ozon подал апелляцию из-за принудительного делистинга акций

"Сервис "Ozon Объявления" завершает работу 13 апреля 2023 года", — говорится на сайте компании. Однако уже с 5 апреля этот раздел на сайте и в приложении, а также все созданные объявления недоступны.

Пользователи не смогут создать новые объявления или начать чат с продавцом. "Начатые ранее беседы будут доступны. Рекомендуем завершить сделки до 12 апреля…. 12 апреля личный кабинет продавца будет отключен. Это последний день, когда вы сможете сохранить фотографии и описания ваших объявлений", — сообщает компания.

"Остановив работу над сервисом, мы перераспределим ресурсы и направим фокус на ускоренное развитие наших сервисов для продавцов. Это поможет привлечь на платформу больше предпринимателей и расширить ассортимент", — пояснили РИА Новости в пресс-службе компании. Там добавили, что команды, работавшие над проектом, будут заниматься развитием других сервисов Ozon.

Маркетплейс запустил сервис с объявлениями в конце августа 2022 года. Сначала он был доступен для жителей Ростова-на-Дону, позже был расширен на Ростовскую область, Воронеж, Воронежскую область, Ставрополь и Ставропольский край. При этом Ozon планировал в дальнейшем запустить его для пользователей по всей стране.

В компании сообщили, что за время работы сервисом воспользовались до 60% аудитории в этих регионах, а пользователи разместили объявления о продаже 145 тысяч товаров.