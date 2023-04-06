МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил оперативный штаб региона. Минэкономразвития и Ингушетия разработают план развития курорта "Армхи"

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе идет боестолкновение с группой боевиков, которые, по предварительным данным, блокированы в одном из домовладений.

"Оперативным штабом в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции получена информация о месте нахождения членов бандгруппы в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстановка контролируется.

Неизвестные из автоматического оружия 27 марта обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. На следующий день в городе Карабулак было обнаружено тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями.

Вскоре после этого региональное УФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности.

Днем в понедельник в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С 20.00 мск понедельника на территории Малгобекского района был введен режим КТО. В среду в одном из сел в Малгобекском районе обнаружено тело одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.