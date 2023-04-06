МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Решение администрации США противостоять России в конфликте на Украине грозит Соединенным Штатам потерей мирового господства, написал в статье для The Hill обозреватель Брахма Чиллани. В США признали, что "потеряли" Ближний Восток

Он выразил уверенность, что США впустую растрачивают ресурсы в "прокси-войне" на Украине и рискуют оказаться в ситуации "двое против одного", когда Российская Федерация и Китай объединятся против Штатов. Складывающаяся ситуация, по мнению Чиллани, ослабляет доллар как мировую резервную валюту, истощает военные возможности Америки и угрожает ее гегемонии.

Он уверен, что Соединенным Штатам в настоящий момент необходимо решать проблему своего стратегического перенапряжения, а "не усугублять ее за счет еще большего вмешательства в европейскую безопасность".

"Нынешний акцент США на сдерживании региональных амбиций России происходит в ущерб противодействию стремлений Китая вытеснить Америку с места ведущей мировой державы", — отметил Чиллани.

Если США намерены сохранить свои позиции на международной арене, то, как считает обозреватель, им необходимо избежать "двойной угрозы" и сконцентрировать свои усилия не на России, а на Китае.