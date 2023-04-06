МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Борьба с Россией и Китаем может пойти по совсем иному сценарию, и от него США не смогут спать по ночам, пишет газета Washington Times со ссылкой на комментарий бывшего заместителя помощника директора ЦРУ по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Денниса Уайлдера. "Вот оно!" Во Франции признали экономическое превосходство БРИКС

Он обрисовал следующую гипотетическую ситуацию: например, если Китай все же решается на боевые действия против Тайваня и в то же время вместе с Россией поддержит стремление лидера КНДР Ким Чен Ына начать войну против Южной Кореи.

"По правде говоря, конфликт на два фронта в Тихом океане — это гораздо, гораздо более сложная стратегическая проблема, особенно если Москва будет молчаливо или напрямую вовлечена в нее. Это тот вид сценария с низкой вероятностью, но большими последствиями, который не дает нам спать по ночам", — признался Уайлдер.

Он выразил уверенность, что Си Цзиньпин и Владимир Путин — "родственные души", у которых очень схожее мировоззрение. Они оба полагают, что Америка представляет собой угрозу, и поэтому их главной целью является противодействие Вашингтону.

"Решение Китая установить еще более тесные отношения с Путиным посредством так называемой "дружбы без ограничений" лишь укрепило мнение о том, что КНР стала величайшей долговременной стратегической угрозой западным ценностям", — подытожил Уайлдер.

Ранее Си Цзиньпин побывал в Москве с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания на пост председателя КНДР. По итогам многочасовых переговоров лидеры России и Китая подписали два заявления, а встречу назвали успешной.