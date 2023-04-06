Названа доля военных, нуждающихся в технических средствах реабилитации
Минтруд: 93 процента военных инвалидов нуждаются в технических средствах реабилитации
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Около 93 процентов военных, признанных инвалидами, нуждаются в технических средствах реабилитации, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты РФ.
Как рассказала на совещании в Госдуме замдиректора профильного департамента Минтруда Кира Афонина, почти каждому из таких инвалидов необходимы ортезно-ортопедические изделия, а некоторым – протезы сразу нескольких конечностей.
Афонина сообщила, что Минтруд планирует включить ортезы в список технических средств реабилитации, формируемый по линии фонда "Защитники Отечества". Ведомство уже изучило функционал этих изделий и проанализировало ситуацию на рынке, добавила она.
Фонд "Защитники Отечества" был создан по указу президента России Владимира Путина, он займется поддержкой участников СВО. Филиалы фонда будут работать во всех регионах.
https://1prime.ru/society/20230406/840304382.html
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