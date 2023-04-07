МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин — мастер побеждать, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Путин призвал проконтролировать снабжение правоохранителей в новых регионах

Он отметил: "Путин — мастер побеждать. Победа требует терпения, однако самое главное — это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков".

В то же время Риттер выразил уверенность, что западные аналитики "глубоко заблуждаются", если думают, что Российская Федерация бездействует в ходе СВО, когда Украина несет огромные потери техники и живой силы.