Путину посоветовали, как нанести решающий удар по Западу
The Diplomat: для решающего удара по Западу Путину осталось сблизить Китай и Индию
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российскому лидеру Владимиру Путину осталось сделать последний шаг для нанесения решающего удара по Западу, написал в статье для американского издания The Diplomat обозреватель Мохамед Зишан.
По его словам, для удара по Западу российскому президенту осталось сблизить Индию и Китай, у которых напряженные отношения из-за "затяжного противостояния на границе".
При этом Зишан отметил, что нынешняя тревожная ситуация вокруг Тайваня также подталкивает Поднебесную готовиться к полномасштабному экономическому противостоянию со странами Запада.
"Если Путин сможет апеллировать к этим более масштабным амбициям <…>, то на Востоке может сформироваться новый блок. Это тенденция, за которой всем в Вашингтоне необходимо следить гораздо внимательнее, чем сейчас", — резюмировал обозреватель.
https://1prime.ru/society/20230407/840310547.html
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