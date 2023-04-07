МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российскому лидеру Владимиру Путину осталось сделать последний шаг для нанесения решающего удара по Западу, написал в статье для американского издания The Diplomat обозреватель Мохамед Зишан. Офицер разведки США объяснил, почему Путин - "мастер побеждать"

По его словам, для удара по Западу российскому президенту осталось сблизить Индию и Китай, у которых напряженные отношения из-за "затяжного противостояния на границе".

При этом Зишан отметил, что нынешняя тревожная ситуация вокруг Тайваня также подталкивает Поднебесную готовиться к полномасштабному экономическому противостоянию со странами Запада.

"Если Путин сможет апеллировать к этим более масштабным амбициям <…>, то на Востоке может сформироваться новый блок. Это тенденция, за которой всем в Вашингтоне необходимо следить гораздо внимательнее, чем сейчас", — резюмировал обозреватель.