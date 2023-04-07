МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Россия развенчала миф о непобедимости Запада, написала в статье для Al Mayadeen обозреватель Бусейна Шаабан. Exxpress: Запад допустил серьезный просчет в отношении России

Похвалив Российскую Федерацию за развенчание мифа о Западе, Шаабан подчеркнула, что СВО на Украине "определит судьбу человечества на ближайшие десятилетия".

При этом она отметила, что кризис в отношениях с Западом позволил России укрепить и расширить взаимодействие с Китаем, Индией и Ираном. Также обозреватель констатировала, что "страны-члены ШОС увеличивают долю национальных валют во взаиморасчетах, обрекая американский доллар на гибель".

"Всем, кто еще верит в силу, мудрость и непобедимость Запада, а также в то, что он является неким образцом и идеалом, стоит немного подождать и убедиться в обратном", — резюмировала Шаабан.