МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Власти КНР в пятницу объявили о введении контрсанкций в отношении Гудзоновского института (Hudson Institute) и Библиотеки Рейгана (Reagan Library) из-за нарушения принципа "одного Китая", говорится в заявлении МИД КНР. СМИ: Китай замедлил рассмотрение слияний с участием американских компаний

Как отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства Китая в пятницу, упомянутые организации предоставили на территории США главе администрации Тайваня Цай Инвэнь "платформу и удобство для участия в сепаратистской деятельности", тем самым "серьезно нарушив принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике". По словам МИД, эти действия нанесли серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.

С 7 апреля китайским университетам, учреждениям и другим организациям и частным лицам строго запрещается проводить с данными организациями сделки, обмены, сотрудничество и другие виды деятельности. Четырем руководителям организаций запрещается въезд на территорию КНР и запрещается выдача китайских виз. Китайским организациям и отдельным лицам запрещается ввести деятельность с попавшим под санкциями людьми, их имущество на территории Китая будет заморожено.

Власти Китая в пятницу также ввели санкции против двух тайваньских организаций за "нарушение принципа одного Китая". Речь идет об организациях Prospect Foundation и Council of Asian Liberals and Democrats. По словам китайских властей, данные организации "под указкой Демократической прогрессивной партии" под предлогом демократии и свободы продвигают "независимость Тайваня" и своими действиями нарушают принцип "одного Китая".

Отмечается, что ответственным лицам организаций запрещен въезд на материковую часть страны, а также в специальные административные районы Гонконг и Макао, китайским организациям и физическим лицам теперь запрещено сотрудничать с данными организациями.