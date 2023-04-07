МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон не понимает, что к нему относятся несерьезно, написал в своем Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом сообщает РИА Новости. Во Франции появилось граффити Макрона с усами, как у Гитлера

Политик отметил, что во время встречи с Си Цзиньпином Макрона посадили на большом расстоянии от председателя КНР. Так же далеко от собеседника его усадили и во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"После трехкилометрового стола в России — гигантский овал в Китае! Макрона унижают абсолютно везде! Он хоть понимает это?" — эмоционально прокомментировал Филиппо.