Во Франции удивились, что Макрон не понимает, когда его унижают
Французский политик Филиппо: Макрона везде унижают, но он этого не понимает
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон не понимает, что к нему относятся несерьезно, написал в своем Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик отметил, что во время встречи с Си Цзиньпином Макрона посадили на большом расстоянии от председателя КНР. Так же далеко от собеседника его усадили и во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"После трехкилометрового стола в России — гигантский овал в Китае! Макрона унижают абсолютно везде! Он хоть понимает это?" — эмоционально прокомментировал Филиппо.
https://1prime.ru/society/20230407/840311358.html
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