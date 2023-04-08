МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть, утверждает газета New York Times. Трампу предъявили обвинения в фальсификации документов

"Новая порция секретных документов появилась на сайтах социальных сетей. Документы, похоже, касаются секретов американской нацбезопасности об Украине, Ближнем Востоке и Китае", — сообщает издание.

Как говорится в сообщении, аналитики утверждают, что утечь могли более 100 документов, а чиновники говорят, что ущерб от утечки может быть значительным. По данным издания, документы появились в соцсети Twitter и на других платформах.

Накануне газета сообщала, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, заявил, что у РФ нет сомнений, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.