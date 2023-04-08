МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Пентагон изучает информацию о новой утечке секретных документов США по Украине и Китаю, сообщили в ведомстве. Произошла новая утечка секретных документов США по Украине и Китаю

"Министерство изучает этот вопрос прямо сейчас, мы проводим оценку этого", — сказал представитель военного ведомства РИА Новости.

Газета New York Times ранее сообщила, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.

В четверг газета сообщала, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, заявил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.