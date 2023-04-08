WSJ: Минторг США изучает возможности применения мер против "Лаборатории Касперского"
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Минторг США обдумывает "меры принудительного характера" в отношении "Лаборатории Касперского" в рамках применения правил по онлайн-безопасности, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Какие конкретно меры имеются в виду, неизвестно, зато издание выяснило, что они могут лечь в основу аналогичных действий в отношении китайской соцсети TikTok и других технологий, который контролирует Поднебесная.
При этом в Минторге США заявили о своей приверженности "полному использованию своих полномочий для защиты конфиденциальных данных американцев" и работе с Конгрессом "для адаптации к меняющимся рискам".
https://1prime.ru/society/20230408/840321901.html
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