МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Минторг США обдумывает "меры принудительного характера" в отношении "Лаборатории Касперского" в рамках применения правил по онлайн-безопасности, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В Kaspersky рассказали, где больше всего нужна защита от дронов

Какие конкретно меры имеются в виду, неизвестно, зато издание выяснило, что они могут лечь в основу аналогичных действий в отношении китайской соцсети TikTok и других технологий, который контролирует Поднебесная.

При этом в Минторге США заявили о своей приверженности "полному использованию своих полномочий для защиты конфиденциальных данных американцев" и работе с Конгрессом "для адаптации к меняющимся рискам".