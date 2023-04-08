МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Политика правительства ФРГ, идущего на поводу у США и предприятий военно-промышленного комплекса, привела к тому, что Германия единолично поставила на Украину танки, невзирая на заявления администрации США о совместных поставках, заявила депутат Бундестага Севим Дагдален. Ее слова приводит издание Jungle Welt. СМИ: в Германии "дали заднюю" по одному из ключевых с Россией вопросов

По словам депутата, Германия под давлением Соединенных Штатов "поставила на Украину танки Leopard, после чего сами США заявили, что обещанная ими ранее поставка танков Abrams не может быть осуществлена".

Дагдален утверждает, что канцлер Олаф Шольц, говоря о связанных поставках американских и немецких танков, ввел общественность в заблуждение. При этом она подчеркнула, что были правы критики Щольца, предупреждавшие, что американцы "отсидятся", пока Берлин будет снабжать Киев бронетехникой.